Rivolta a Casal del Marmo, nel carcere minorile di Roma materassi in fiamme e detenuti barricati in una stanza

Spread the love

Rivolta in corso nel carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma. Una decina di giovani reclusi, non si esclude qualcuno anche maggiorenne, si è barricata all’interno di una stanza al termine di una protesta sull’impronta di quelle che ripetutamente si sono verificate nell’istituto di pena negli ultimi mesi.

A segnalare il fatto sono stati gli agenti della polizia penitenziaria subito intervenuti per contenere l’iniziativa di detenuti che avrebbero danneggiato i locali e successivamente si sarebbero chiusi all’interno di un reparto.

I carabinieri sono intervenuti in forze per circondare il carcere insieme con la polizia. Sul posto anche l’ambulanza del 118 e mezzi dei vigili del fuoco per spegnere eventuali incendi applicati dei reclusi e forzare porte che potrebbero essere state chiuse dei rivoltosi. Agenti del reparto mobile sarebbero organizzando un blitz per liberare i locali.