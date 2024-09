Maltempo, vigile del fuoco muore durante l’intervento in una casa allagata dall’alluvione: tragedia in Austria

Spread the love

TULLN AN DER DONAU (AUSTRIA). Il maltempo si sta abbattendo da giorni sull’Austria e in particolare nella zona di Tulln an der Donau, dove purtroppo un vigile del fuoco è morto.

L’uomo era in servizio nella cantina di un’abitazione rimasta allagata a causa dell‘alluvione. Si trovava sulle scale dell’abitazione per pompare l’acqua quando è caduto, perdendo la vita.

Secondo quanto riporta la stampa locale, almeno sei corsi d’acqua nella Bassa Austria avrebbero rotto gli argini, con pesanti inondazioni in tutta la regione che è stata dichiarata “zona disastrata”.

Dopo la morte del vigile del fuoco, a esprimere cordoglio per la drammatica scomparsa sono stati anche i pompieri dell’Alto Adige, che sui social hanno scritto: “Siamo rimasti profondamente addolorati nell’apprendere la notizia della morte di un collega durante un’operazione in Bassa Austria, deceduto mentre stava pompando nel seminterrato e nella zona delle scale”.

E proseguono: “Le nostre più sentite condoglianze vanno ai parenti e ai colleghi vigili del fuoco di Niederösterreich. Auguriamo ai numerosi vigili del fuoco e soccorritori presenti sul posto ogni forza per affrontare le innumerevoli e pericolose operazioni di soccorso“.

