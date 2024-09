VIDEO – Camion si schianta in un ristorante in Arizona – 30 feriti

Spread the love

Camion contro il ristorante Elks Lodge in Arizona, ferendo 30 persone. L’autista, identificato dalla polizia come Thomas Edward Kain, 73 anni, stava tentando di lasciare il lodge quando il suo veicolo si è schiantato contro l’edificio. Secondo la polizia locale, 10 persone sono state trasportate in diversi ospedali in ambulanza, altre 15 hanno ricevuto cure in loco per ferite lievi e altre cinque si sono recate autonomamente negli ospedali locali per una valutazione medica. Una persona è ancora in condizioni critiche ma stabili. Kain è stato accusato di 12 capi di imputazione per aggressione aggravata, 17 capi di imputazione per messa in pericolo e guida in stato di ebbrezza – grado lieve. La polizia è in attesa degli esami del sangue per determinare la gravità della presunta compromissione da alcol di Kain e potrebbero seguire ulteriori accuse.