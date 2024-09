VIDEO – Vigili del Fuoco della Lombardia in supporto alle popolazioni dell’Emilia Romagna

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nella giornata di ieri, è partito un contingente di 18 unità altamente specializzate dei Vigili del Fuoco della Lombardia in supporto ai colleghi dell’Emilia Romagna e delle Marche. Il gruppo di soccorso è partito dai comandi di Bergamo, Lecco, Sondrio, Lodi, Pavia e Milano, a bordo di sette automezzi.

Il sistema nazionale di colonna mobile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riesce a dispiegare rapidamente l’invio di uomini e automezzi con diverse specializzazioni in base alle esigenze del momento. In questo caso, la colonna mobile regionale della Lombardia è partita in assetto di contrasto del rischio acquatico.

L’impegno dei Vigili del Fuoco della Lombardia dimostra la solidarietà e la collaborazione tra le diverse regioni italiane in caso di calamità e situazioni di emergenza. Il loro pronto intervento e la professionalità sono fondamentali per garantire la sicurezza e il supporto alle popolazioni colpite.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conferma il proprio impegno costante nella protezione e nel soccorso dei cittadini, lavorando in sinergia per affrontare ogni situazione con prontezza e efficacia.