Marche ed Emilia Romagna flagellate dal maltempo

VIGILI DEL FUOCO

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco al lavoro da ieri in Emilia Romagna per far fronte ai danni causati dall’intensa ondata di maltempo che sta colpendo la regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 500 interventi di soccorso. Situazione più critica nel territorio della provincia di Ravenna, dove sono in azione anche due elicotteri Drago per l’evacuazione di persone bloccate in casa dall’innalzamento del livello dell’acqua causato dall’esondazione del torrente Senio a Cotignola e del Lamone a Bagnacavallo in località Traversara. A Casola Valsenio interventi in atto per diverse frane che hanno ostruito strade di collegamento. Nella provincia di Forlì Cesena i soccorritori acquatici del Corpo nazionale hanno operato in via Zignola, a Forlì, per evacuare 14 persone, di cui 7 disabili in una residenza sanitaria, ed un centinaio di animali minacciati dall’acqua. Sempre a Forlì, nel quartiere di San Benedetto, in via Pelacano e in via Isonzo le squadre stanno operando per assistenza a persone in difficoltà per allagamenti e per il soccorso ad automobilisti in panne.

In provincia di Ravenna in azione due elicotteri Drago dei vigili del fuoco per operazioni di soccorso alla popolazione. Tra Bagnacavallo, Lugo e Cotignola recuperate con l’elicottero cinque persone bloccate in casa per l’innalzamento del livello dell’acqua.

A Bagnacavallo, nella frazione Traversara, sono in atto evacuazione con 2 elicotteri dei vigili del fuoco di persone bloccate sui tetti per la rottura dell’argine del fiume Lamone.

Prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco in Emilia Romagna, le maggiori criticità nel ravennate: a Bagnacavallo, in loc. Traversara, sono in corso le operazioni di ricerca di 2 persone segnalate come disperse. Evacuate finora con 3 elicotteri del Corpo nazionale oltre 30 persone bloccate in casa dopo la rottura dell’argine del Lamone. Nel video uno dei salvataggi effettuati dagli elisoccorritori dei Vigili del fuoco.

Proseguono ricerche a Traversara di 2 persone segnalate come disperse a seguito delle forti piogge che stanno interessando l’Emilia Romagna. Nella clip due elicotteri del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e uno dell’Aeronautica Militare in azione per l’evacuazione persone bloccate in casa dall’esondazione del fiume Lamone.

Per il maltempo che ha colpito gran parte della regione, generando alluvioni, frane e danni d’acqua, i vigili del fuoco in due giorni hanno svolto oltre 1.000 interventi: tra squadre ordinarie con pompe idrovore, esperti in topografia, soccorritori fluviali, sommozzatori, dronisti ed elicotteristi, sono più di 250 le unità vf al lavoro, il cui impegno è concentrato nel ravennate dove permangono criticità tra Bagnacavallo e Lugo. Proseguono in loc. Traversara di Bagnacavallo le ricerche di 2 persone segnalate come disperse da un testimone, anche se al momento non è pervenuta alcuna denuncia di scomparsa né risultano cittadini mancanti all’appello.