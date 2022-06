Video – Servizio di assistenza tecnica per la bonifica di un ordigno bellico

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata del 22 giugno 2022, il Nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Trieste, congiuntamente al Nucleo provinciale NBCR e un’autobotte del comando di Gorizia, hanno svolto un servizio di assistenza tecnica per la bonifica di un ordigno bellico, eseguita dal personale del 3° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano nell’alveo del torrente Torre a Medea (GO).

I Vigili del fuoco hanno predisposto la strumentazione, uomini e mezzi in caso si fosse reso necessario prestare soccorso al personale impegnato nelle operazioni di bonifica e hanno anche approntato le linee di decontaminazione per gli operatori nel caso l’ordigno fosse stato caricato con sostanze chimiche.

Tutte le operazioni alle quali hanno assistito anche personale della Prefettura di Gorizia, dell’Arma dei Carabinieri e, vista la vicinanza del sito di brillamento all’aeroporto Trieste Airport, personale ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) e ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), si sono svolte in completa sicurezza.

