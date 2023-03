La curiosità – Ex difensore inglese ora fa il vigile del fuoco: nel 2021 nominato per un “Pride of Britain Award”

Spread the love

Drew Ricketts, ex difensore di Oxford e Mansfield Town, si è ritirato nel 2015. Da allora fa il vigile del fuoco e, dopo aver salvato la vita ad un uomo mentre era fuori servizio, ha ricevuto una nomina per il “Pride of Britain Award” nel 2021

Drew Ricketts può dire di aver coronato il sogno di svolgere le due professioni che desiderava da bambino: il calciatore professionista e il vigile del fuoco. L’ex difensore di Oxford e Mansfield Town, dopo il ritiro dal calcio avvenuto nel maggio 2015, si è messo a protezione della comunità locale di Solihull come vigile del fuoco con Green Watch.

