Incendi di canne fumarie

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio intervengono per un incendio canna fumaria a Mozzanica in via Giuseppina Cominoni intorno alle 8:07. I VVf spente le fiamme hanno bonificato l’area compromessa.

I Vigili del Fuoco di Bergamo e i volontari di Madone intervengono per un incendio canna fumaria a Filago in via De Gasperi intorno alle 15:30. Spente le fiamme i VVF hanno bonificato l’area compromessa, coinvolto anche parte del tetto.