Incendio in un appartamento a Cuvio: famiglia sfollata e danni significativi

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

Cuvio (Va), via Dante Alighieri – Questa mattina, intorno alle ore 3:00, si è verificato un incendio in un appartamento all’interno di uno stabile di tre piani. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

Immediatamente dopo la segnalazione, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Luino, Laveno e Varese con due autopompe e un autobotte. Grazie alla rapida risposta degli operatori, le fiamme sono state prontamente domate e l’area è stata messa in sicurezza.

Purtroppo, l’appartamento in cui si è sviluppato l’incendio è stato dichiarato inagibile. La famiglia che lo occupava, composta da due adulti e tre bambini, è stata costretta a trovare ospitalità altrove.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durate circa due ore.