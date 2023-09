Alluvione Libia: visita al Campo base italiano di una delegazione delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione mondiale della Sanità

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Continua il lavoro del contingente italiano dei Vigili del fuoco impegnato a Derna, Nord Est della Libia, in operazioni di soccorso alla popolazione duramente colpita dall’uragano Daniel.

Il campo base dei soccorritori italiani è stato visitato da una delegazione composta da Georgette Denise Gagnon, deputy special representative of the secretary general, resident and humanitarian coordinator United Nation in Libia, da Jake Morgan, dell’ufficio per gli affari umanitari di United Nation e da Hala Rhudari, del World Health Organization.

La delegazione è stata accolta dal team leader dei Vigili del fuoco italiani, Ing. Stefania Fiore, che, dopo aver partecipato al meeting, ha illustrato il funzionamento del campo e le attività che sta svolgendo il personale del Corpo nazionale impegnato in Libia.