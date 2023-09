Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico nella notte: 30 scosse, la più forte di magnitudo 2.1

Spread the love

Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2023, con circa 30 scosse, la più forte delle quali di magnitudo 2.1, alle ore 23,00, con epicentro a Pozzuoli, lungo la costa del Lungomare su via Napoli, e una profondità di 1,3 chilometri. Il sindaco del comune flegreo, Gigi Manzoni, ha avvisato la cittadinanza, comunicando che: “L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 21:28 (ora locale) del 27/09/2023 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 30 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.1±0.3”.

