Vespa Orientalis a Civitavecchia, decine gli interventi dei pompieri

I Vigili del Fuoco precisano: “Non siamo disinfestatori professionisti, eliminato il pericolo imminente i lavori passano agli specialisti”

Quest’anno la Vespa Orientalis ha impazzato per Civitavecchia. Con una media di due richieste al giorno, per i pompieri della caserma Bonifazi è stato un continuo rimuovere di alveari più o meno grandi, creati dal calabrone soprattutto nel centro della città.

Uno degli interventi più seri riale a una decina di giorni fa in una casa di via Regina Elena a pochi metri da palazzo del Pincio.

i proprietari sono tornati dopo qualche mese di assenza ma nel frattempo le vespe avevano formato un alveare enorme nel cassone della serranda della cucina.

Ai Vigili del Fuoco, armai di una tuta che un’ora di lavoro per togliere gli insetti, operando una tuta protettiva in plastica che ha fatto soffrire non poco i pompieri.

Il cassone era pieno di calabroni e usando i repellenti, sono stati mandati via tutti senza danneggiare nessuna opera muraria.

A questo proposito, i Vigili del Fuoco hanno inteso specificare le difficoltà che si incontrano in questo tipo di interventi per via della particolarità che li contraddistingue. Non ultimo il problema della necessità di attrezzatura specifica.

