Incendio in un appartamento a Voltri, evacuato il palazzo

Ieri verso sera è scoppiato un incendio in un appartamento in via 2 Dicembre a Voltri dove sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco per la fuoriuscita di fumo.

La chiamata al centro operativo segnalava la possibile presenza di una persona all’interno, ma, pertanto la prima squadra intervenuta si è occupata della ricerca e soccorso, che fortunatamente ha dato esito negativo.

Nel frattempo, mentre i condomini a causa del fumo avevano spontaneamente evacuato il palazzo, la seconda squadra, con la collaborazione del personale dei mezzi di appoggio, autoscala e carro per la riserva d’aria respirabile, hanno attaccato l’incendio.

I Vigili del fuoco hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo, mentre è occorso più tempo per bonificare l’area dalla grande quantità di fumo.

