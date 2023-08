Città contemporanee e sicurezza tecnica. Dall’incendio della Basilica di San Paolo alle città del XXI secolo. Pubblicati gli atti del convegno

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

A duecento anni dall’incendio che il 15 luglio 1823 devastò la Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ha ricordato il gravissimo evento con un convegno – di cui si pubblicano gli atti – che, partendo dagli aspetti di prevenzione incendi e di organizzazione dei soccorsi che lo connotarono, apra una riflessione sul rapporto tra sicurezza e pianificazione urbana nella storia.

La sequenza degli interventi ha previsto, dopo i saluti istituzionali, l’approfondimento sui problemi antichi e nuovi del rapporto tra sicurezza tecnica e città contemporanee da parte del Prof. Piero Cimbolli Spagnesi della Sapienza – Università di Roma.

Una riflessione sulla dinamica dell’incendio di San Paolo, svolta a due secoli di distanza secondo i criteri attuali dell’investigazione scientifica, è stata presentata dall’Ing. Stefano Marsella, Dirigente generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, mentre la descrizione dell’organizzazione dei soccorsi e di come l’incendio portò ad adeguare la capacità operativa del servizio dei Corpo dei Pompieri di Roma è stata illustrata dal Sig. Claudio Garibaldi, Presidente dell’Associazione Morale di Mutuo Soccorso tra Vigili ed Ex Vigili del fuoco.

A seguire, il Prof. Fabrizio Di Marco della Sapienza – Università di Roma ha proposto la riflessione sul tema, spesso trascurato, dell’impatto della sicurezza tecnica sulla pianificazione urbana con una relazione su “Chicago 1871. La ricostruzione dopo il grande incendio come paradigma di una cultura della sicurezza tecnica”.

L’approfondimento “Prevenzione incendi e materiali da costruzione. Alle origini dell’impiego del calcestruzzo armato in Italia nel XX secolo” a cura del Prof. Ferdinando Zanzottera del Politecnico di Milano, ha riguardato l’uso nella storia di materiali costruttivi non combustibili (in particolare del calcestruzzo armato) come mezzo di protezione dagli incendi.

Il tema della guerra, che riguarda anche la questione del soccorso e della pianificazione urbana, è stato trattato negli interventi della Prof.ssa Maria Grazia Turco della Sapienza – Università di Roma con la relazione “Dopo la Prima guerra mondiale. Le borgate satelliti tra pianificazione urbana e protezione antiaerea” e dalla Prof.ssa Carmen Vincenza Manfredi della Sapienza – Università di Roma con la relazione “Al contrario. Pianificazione ed effetti dei bombardamenti strategici della Germania e del Giappone nella Seconda guerra mondiale”, che approfondirà il processo inverso della pianificazione delle azioni belliche in relazione alla struttura urbana.

