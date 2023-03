Incidente stradale – estratto un uomo dalle lamiere

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Questa notte una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Scalea, è intervenuta in via Nazionale nel Comune di Santa Maria del Cedro (Cs) per estrarre dalle lamiere contorte un uomo di circa 40 anni, rimasto bloccato all’interno dell’autovettura a seguito di incidente stradale.

Il conducente ha perso il controllo del veicolo che ha impattato violentemente sul muro di delimitazione a bordo strada, per poi cadere da un altezza di circa 4 metri.

L’uomo ferito è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Sul posto i carabinieri di Santa Maria del Cedro per gli adempimenti di competenza.