Rigopiano dopo la sentenza: “Per la protesta in aula i parenti rischiano fino a 5 anni”

Pescara, 2 marzo 2023 – La sentenza di Rigopiano e la rabbia delle famiglie. E ora per quella protesta disperata – lacrime, urla, insulti – tra i parenti delle vittime c’è chi può rischiare una condanna fino a 5 anni (oltraggio al magistrato in udienza).

Spiega Camillo Graziano, legale di Alessio Feniello, già condannato per un mazzo di fiori: “La polizia giudiziaria che era presente in aula naturalmente è tenuta a fare una relazione all’autorità, cioè alla procura di Pescara. Che invierà gli atti ai colleghi di Campobasso, competente per territorio. Ci sono 10 giorni di tempo, non è detto che l’inchiesta sia già stata aperta”.

