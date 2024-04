Maxi incendio in fabbrica: colonna di fumo sulla città. Il sindaco: “Chiudete le finestre”

Spread the love

Incendio nella serata di Pasqua nell’azienda Metalstudio di Scandicci. L’allarme è scattato poco dopo le 19 quando alcuni residenti hanno allertato il 112. Tempestivo l’intervento di vigili del fuoco e carabinieri. Sul posto anche la polizia locale per gestire la viabilità.

L’azienda di Via delle Fonti era chiusa dal venerdì per le festività pasquali. Un’azienda molto conosciuta – produce accessori per le aziende di pelletteria – che occupa circa trecento dipendenti.

https://www.firenzetoday.it/cronaca/incendio-fabbrica-31-marzo-2024.html