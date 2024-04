Incendio in concessionaria nella notte, in fiamme tre mezzi pesanti e un rimorchio

Spread the love

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO). La notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte di lunedì 1 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti, in Via Postumia Ovest, a San Biagio di Callalta (TV), presso l’azienda di commercializzazione di veicoli industriali Top Car per l’incendio di alcuni mezzi.

Le fiamme hanno interessato, in un parcheggio all’aperto, un camion andato bruciato, un rimorchio carico di pneumatici e altri due mezzi pesanti danneggiati parzialmente. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco arrivati da Treviso e in rinforzo anche dal distaccamento aereoportuale con due autopompe, due autobotti, il carro schiuma e 13 operatori coordinati dal funzionario di guardia, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, contenendo l’incendio ai soli mezzi interessati, evitando l’estensione del rogo agli altri veicoli.

