Bus travolge la processione di Pasqua, 4 morti tra la folla. L’autista fugge dopo l’incidente

Dramma alla processione di Pasqua. Un autobus si è schiatato sulla folla che stava partecipando a una processione religiosa a Jaboatao, nello stato brasiliano nordorientale di Pernambuco, uccidendo quattro persone. Almeno 20 i partecipanti che sono rimasti feriti, secondo quanto riportato dalle autorità locali.

Le immagini dell’incidente circolano in un video pubblicato sui social e poi ripreso dai media brasiliani in cui si vede la folla festante seguire un furgone su un rettilineo successivo a una ripida discesa. È proprio dalla strada in pendenza che sopraggiunge improvvisamente l’autobus che travolge la folla. Ignote al momento le cause dell’incidente, l’autista del bus è fuggito dopo l’incidente.

il mattino