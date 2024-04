Schiacciato dalla ruota di un bus dell’Anm, morto uomo di 43 anni

Spread the love

E’stato un autobus dell’Anm a investire S. K., 43enne di origini srilankesi, morto a Napoli nella serata di Pasqua dopo essere stato schiacciato dalla ruota del mezzo. La tragedia è accaduta davanti al Museo archeologico nazionale partenopeo, in prossimità della fermata dei bus, poco dopo le ore 20.

La dinamica non è ancora chiara, il pullman è stato messo sotto sequestro e le indagini sono state affidate alle sezione infortunistica della polizia municipale. Il mezzo stava percorrendo la linea 178 e proveniva da via Costantinopoli. E’ presumibile pensare che S. K. stesse attendendo il bus, forse per rientrare a casa, quando è stato investito ed è rimasto schiacciato dalla ruota posteriore per cause ancora da accertare.

Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, il 43enne è morto sul colpo. Sul posto anche vigili del fuoco e, appunto, la polizia municipale che indaga sull’accaduto. Per ora, dall’Anm, così come dal Comune di Napoli e dai caschi bianchi non sono giunte comunicazioni ufficiali.

https://www.napolitoday.it/cronaca/investito-bus-napoli-pasqua-morto.html