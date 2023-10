VIDEO – Il “castello” dei Vigili del Fuoco di Ravenna illuminato di verde per i bambini con sindromi Pans-Pandas

Spread the love

Come ogni anno il 9 ottobre si celebra la giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi PANS-PANDAS, dai gravi risvolti per i bambini che ne sono affetti. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha aderito all’iniziativa di sensibilizzazione illuminando per tutta la notte comandi e distaccamenti con luci verdi: il comando ravennate di viale Randi ha illuminato il castello di manovra per tenere viva la speranza di poter vedere accedere tutti i bambini affetti da tali patologie ai protocolli di cure internazionali efficaci e multidisciplinari.

