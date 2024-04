Auto nella scarpata nel Leccese, Francesco Saranelli muore la notte di Pasqua: era un calciatore

Spread the love

Tragedia nella notte tra Pasqua e Pasquetta in Salento: poco dopo la mezzanotte un incidente mortale si è verificato sulla statale 274 nei pressi di Salve. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni, si chiamava Francesco Saranelli. Grave l’amico 19enne che viaggiava in sua compagnia.

Secondo quanto ricostruito, la vittima era alla guida di una Audi A6, ma per cause ancora da accertare la vettura ha perso il controllo finendo in una scarpata. I primi soccorsi sono stati prestati da due infermieri che passavano dal luogo dell’incidente e che poi hanno chiamato il 118.

Ad entrambi i i giovani sono state immediatamente prestate le cure del caso sul posto dal personale medico intervenuto, ma del 22enne e è stato dichiarato il decesso. L’amico è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase

