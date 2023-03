Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente ieri sera alle 23.00 in Inverigo via Risorgimento ditta Win Win per infortunio sul lavoro. I vigili del fuoco intervenuti con due squadre si sono adoperati congiuntamente al 118 nel soccorso di un uomo di anni 36 con un braccio incastrato in un macchinario