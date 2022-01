Incidente sul lavoro a Besana Brianza: operaio muore schiacciato da un escavatore

Spread the love



ilgiorno.it – urly.it/3h493

Tragedia oggi pomeriggio in un cantiere stradale a Besana Brianza. Un operaio che stava lavorando con alcuni colleghi in via della Fontana ad alcune opere di manutenzione è morto dopo essere rimasto schiacciato dalla cabina di un escavatore, secondo le prime informazioni fornite da Areu, l’agenzia di emergenza-urgenza della Lombardia.

La vittima dell’incidente ha circa 50 anni. Sul posto si sono precipitati i soccorritori, con un’ambulanza e l’elicottero. I volontari non hanno potuto far altro che constatare la morte del lavoratore. Presenti in via della Fontana anche i vigili del fuoco e i vigili urbani. Questi ultimi sono impegnati nei primi rilievi per ricostruire dinamica e cause dell’accaduto.