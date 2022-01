India: allarme per raduno su Gange, rischio superfocolaio

Spread the love



(ANSA) – NEW DELHI, 11 GEN – Allarme nello stato indiano del Bengala Occidentale, dove le autorità prevedono che quasi un milione di persone si raduneranno venerdi e sabato alla confluenza del fiume Gange con la Baia del Bengala per immergersi nelle acque, in occasione del festival annuale Makar Sankrati.

Su richiesta dell’Ordine dei medici, allarmati per l’inevitabile super focolaio che sarà creato dal raduno religioso, mentre in tutto il paese corre la terza ondata di contagi, l’Alta Corte di Calcutta ha deciso giovedì scorso che tutti i pellegrini dovranno avere un test di negatività al covid-19.