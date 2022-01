Duro attacco di Draghi ai no vax: ecco quanto ci costano davvero

Spread the love



Nel giorno dell’entrata in vigore del lockdown di fatto per i non vaccinati, con nuove norme restrittive come il super green pass, che segue l’obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni, il premier Draghi sceglie di tenere una conferenza stampa, nel tardo pomeriggio, per chiarire ancora una volta un punto essenziale: ci dobbiamo vaccinare, per noi e per le persone che ci stanno accanto.

Il presidente del Consiglio ha spiegato che “questa conferenza stampa avviene come risposta alle critiche che il governo e io in particolare abbiamo ricevuto per non aver fatto la conferenza stampa il giorno in cui il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto. Secondo me c’è stata anche da parte mia e di altri una sottovalutazione delle attese che tutti avevano per quella conferenza stampa, per cui mi scuso e vi prego di considerare questo come un atto riparatorio”.

Ma non usa mezzi termini Draghi, scagliandosi scontro i non vaccinati che – lo dimostrano chiaramente i dati – in questo momento occupano oltre l’80% tra ricoveri e terapie intensive. Un danno enorme per tutti i cittadini che si trovano costretti a rinviare interventi, visite ed esami, o ad attendere giornate intere al pronto soccorso, perché le strutture ospedaliere sono intasate. Per di più spesso da no vax che nemmeno accettano le cure e denigrano il lavoro di medici e infermieri.