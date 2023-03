Pancia gonfia? Perdita del punto vita? Forse siete affetti dalla “Diastasi dei Muscoli Retti”

Spread the love

Abbiamo intervistato il Dott. Avallone Marcello, eccellenza e punto di riferimento nella chirurgia addominale mininvasiva, per capire cos’ è, e quali sono i trattamenti a disposizione.

Cosa sono i muscoli retti e perchè si parla di diastasi?

Sono quei muscoli che compongono parte della parete addominale anteriore, fondamentali per svolgere tutte le comuni mansioni, come alzarci dal letto, deambulare, correre e persino stare seduti. Meglio conosciuti come “tartaruga da spiaggia”, in alcuni casi possono allontanarsi (Diastasi) dalla linea alba (struttura connettivale che si colloca a metà della parete addominale) e lasciar comparire un inconsueto “gonfiore” addominale

Quali sono le cause più frequenti?

Sovrappeso e Obesità

Sforzi intensi anche dovuti a stipsi

Gravidanza, soprattutto se accompagnata da qualche chilo in più

E le conseguenze?

A parte il problema estetico, talune diastasi possono evolvere in ernie / laparoceli ede essere a rischio di strozzamento – Come ci accorgiamo di avere una Diastasi? Solitamente, compare un’ anomala distensione al centro dell’ addome accompagnata dalla riduzione del punto vita.

Come possiamo risolvere il problema?

Sono convinto che ogni paziente è diverso dall’ altro e il trattamento deve essere personalizzato per ottenere dei risultati ottimali. Il mio approccio prevede lo studio mirato della parete addominale, il supporto fisico-nutrizionale e l’ intervento mininvasivo, con incisioni da 5 / 3 mm che risultano praticamente invisibili. La tecnica usata, i fili di sutura, la modalità di diagnosi e tanti altri dettagli fanno la differenza sul risultato finale. A tal proposito vorrei ricordare una massima del grande Leonardo… “I dettagli fanno la perfezione, e la perfezione non è un dettaglio”

Medico Chirurgo – Specialista in Chirurgia Generale – Dottorato in Epatogastroenterologia – Perfezionato in Chirurgia Addominale Mininvasiva – Centro di Eccellenza in Chirurgia Bariatrica e Metabolica – Master I.S.H.A.W.S. in Chirurgia dell’ Ernia e della Parete Addominale Ecografia Internistica Diploma Nazionale S.I.U.M.B – Ordine dei Medici di Roma n° 59867 – https://dottmarcelloavallone.it/ – marcello_avallone@libero.it – Tel. 338/4856243