ROBERTA VINCI

Ciò che muove il mondo sono le EMOZIONI e quello che riescono a generare nel.nostro corpo quelle POSITIVE È IMPENSABILE!

Eppure influenzano più che mai la nostra vita e il modo con il quale ci approcciamo ad essa.

Il modo di viverci e la consapevolezza che abbiamo di noi stessi, la capacità di come ci interfacciamo al mondo esterno mostrandoci agli altri è davvero il riflesso della nostra Anima più profonda? Da queste riflessioni NASCE il mio nuovo metodo di Lavoro: “Viaggio Segreto”. Una Nuova Dimensione nella quale ognuno potrà immergersi e SCOPRIRE la propria bellezza in modo consapevolmente UNICO e PERSONALE.

Sarà bello entrate a con

tatto con il Proprio IO, in una realtà segreta, profonda, nella quale Sarà possibile vivere il trattamento a 360°, traendo benefici sia a livello estetico quanto a livello interiore.

È qui la forza del NUOVO Protocollo di lavoro “Secret Charm ed Hesito”. Unire la scientificità delle formule innovative dell’autorità della cosmeceutica mondiale in Hesito alla piacevolezza emozionale del trattamento di Roberta Vinci per non rinunciare alla coccola di cui abbiamo bisogno tutti più che mai.

Lo scopo del trattamento sarà quello di ricercare la propria Bellezza emozionale autentica,isolandosi dalla realtà che spesso sovrasta la tranquillità di esprimersi e ci distoglie dai nostri veri desideri.

L’ambiente che ci circonda e la routine frenetica spesso sovrasta tutto quello che proviamo,quello di cui realmente abbiamo bisogno per stare bene facrndoci perdere in un tunnel in cui non sappiamo più riconoscere chi siamo realmente e cosa vogliamo.

Il Viaggio Emozionale Secret Charm servirà ad abbandonare lo stress ed a viversi profondamente, ritovando o scoprendo la propria Essenza che vi farà sbocciare di una Bellezza AUTENTICA,UNICA ,VERA.

La Bellezza Emozionale

Ti invito nel mio Istituto di Bellezza per approfondire il discorso e scegliere il prodotto più adatto a te!Puoi consultare il mio sito: www.secretcharm.it – tel. 345 9762921

Segui la mia pagina fb Secret Charm e Instagram@secretcharmbeauty

e scaricare l’applicazione per ricevere offerte e News…Ti aspetto! Roberta Vinci