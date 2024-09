Il primo amore non si scorda maima rivedel al porta guai

Spread the love

La compagni teatrale dei Maltrainsema, come ogni anno, ha allietato l’estate dei comprensori nella Valle D’Intelvi e come al solito ha riscosso un notevole successo portando allegria e spensieratezza tra i vacanzieri e residenti.

La commedia è una propone in chiave comica l’esperienza del primo amore- La trama è raccontata da Pierangela una delle interpreti

Una storia interessante che riguarda tutti, perché ognuno di noi ha avuto la prima esperienza e vissuto l’avventura del primo amore.

C’è chi lo ha sposato e chi no, chi lo ha dimenticato per sempre ma, chissà se dopo tanto tempo avendone la possibilità di poterlo rivedere anche se già uniti da un legame familiare, non venga il desiderio di incontrarlo di nuovo?

Perché, talvolta, la curiosità é più forte di noi —

Così in questa commedia, tra colpi di scena e parecchi equivoci, lo spettatore scoprirà se ne è valsa veramente la pena.

ANFAS ONLUS – RINGRAZIAMENTI

Grazie alle vostre donazioni sono stati raccolti nella serata del 31 agosto, più di mille euro che serviranno a contribuire all’acquisto di una vasca idromassaggio per persone con disabilità gravi.

Grazie di cuiore ai Malintransema de Pigra per averci regalato una serata all’insegna delle risate e della solidarietà