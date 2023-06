Giornata degli oceani: minacciati da plastica e pesca e mai caldi come in questo maggio

Spread the love

Pesca a strascico, riscaldamento climatico, plastica. Tutte minacce per il polmone azzurro del mondo: gli oceani di cui oggi si celebra la giornata mondiale per iniziativa delle Nazioni Unite. Affascinati, ignoti, purtroppo anche gli oceani sono malati della stessa febbre da surriscaldamento che affligge tutto il pianeta. A maggio 2023, comunica Copernicus, la temperatura in tutti gli oceani privi di ghiacci ha raggiunto picchi mai registrati nelle rilevazioni effettuate nello stesso mese gli anni precedenti.

it.euronews.com