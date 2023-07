Esplode una fabbrica di fuochi d’artificio a Roccarainola (Napoli): morto un operaio

Spread the love

Napoli, 6 luglio 2023 – Forte esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Napoli: è stato trovato il corpo senza vita di un operaio che subito dopo lo scoppio risultava disperso. Si tratta di Raffaele Miele di 51 anni ed era l’unico che mancava all’appello. Sbriciolata la struttura e devastata un’ampia area attorno al sito produttivo.

La forte deflagrazione si è verificata in mattinata, poco prima delle 11, nella fabbrica Fireworks Lieto srl nel comune di Roccarainola, in un’area isolata, in località Gargani. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il magistrato di turno. Sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale di Napoli per la messa in sicurezza dell’area. L’esplosione, potente, è stata avvertita in una vasta zona. Dal luogo dello scoppio si è levata un’alta colonna di fumo visibile per chilometri. Per il momento non ci sono notizie di altre vittime o persone ferite.

