VIDEO – Fuoco su nave italiana a Newark: morti due vigili del fuoco

La nave, che generalmente opera tra gli Stati Uniti e l’Africa occidentale, trasportava più di 1.200 veicoli nuovi e usati e 157 container

New York – Due vigili del fuoco sono morti mentre stavano spegnendo un incendio a bordo della nave italiana Grande Costa d’Avorio, che stava caricando automobili al porto di Newark, nel New Jersey. Un altro Vigili del FUoco è rimasto ferito

I vigili del fuoco “hanno tentato di spegnere l’incendio e, a causa del calore intenso, sono stati respinti fuori dall’area in cui si trovava l’incendio iniziale”, ha detto il capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Newark, Rufus Jackson, in una conferenza stampa. I vigili del fuoco morti sulla nave non sono stati immediatamente identificati.

VIDEO