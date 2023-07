Incendio di un battello-draga ormeggiato presso il molo industriale località Acquasanta– ferito un vigile del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Questa mattina intorno alle 9.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di un battello-draga ormeggiato presso il molo industriale località Acquasanta.Il battello sta effettuando dei lavori di dragaggio presso il porto di Termini Imerese e procede allo scarico del materiale presso il molo di Palermo. Durante le fasi di scarico, per cause in fase di accertamento, si è sviluppato l’incendio in corrispondenza del braccio della gru. Sul posto sono intervenute due squadra VF da terra, la motobarca del distaccamento portuale, il nucleo sommozzatori ed un rimorchiatore. I quattro uomini dell’equipaggio, uno dei quali leggermente ferito ad una gamba, sono stati imbarcati su una motovedetta della capitaneria di porto. Le operazioni di spegnimento, effettuate con l’ausilio di liquido schiumogeno, si sono concluse alle 11.15 circa

VIDEO