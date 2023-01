In fiamme lo studio-laboratorio di un pittore, ridotte in cenere molte opere d’arte

Spread the love

VALDOBBIADENE – Va in fiamme una graziosa casetta usata da un pittore per realizzare i propri quadri, molte opere sono andate distrutte. L’incendio è esploso oggi, 14 gennaio, poco prima delle 13 in via Cal delle Piere a Valdobbiadene e ha coinvolto una casetta adibita a laboratorio-studio di un pittore del luogo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ingenti. I vigili del fuoco accorsi da Montebelluna con un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori, hanno spento le fiamme che hanno bruciato metà della struttura. Ridotte in cenere molte opere d’arte custodite all’interno. Coinvolto dalle fiamme anche un gruppo ossiacetilenico adoperato dal pittore. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei

ilgazzettino.it