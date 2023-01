Tony Cerio addio, una vita e mille storie – aveva 80 annu –  vigile del fuoco in pensione

Spread the love

Pesaro, 14 gennaio 2023 – Antonio Cerio, detto Tony, si è spento all’alba di ieri mattina, in casa, nel cuore di Pantano. Aveva 80 anni il padre di Davide, Andrea e Laura Cerio, vigile del fuoco in pensione, persona molto stimata e rimasta attiva, almeno fino a quando l’Alzheimer non ha avuto la meglio. La memoria del suo buon carattere è rimasta salda nei ricordi di tanti: tra i colleghi dell’associazione dei vigili del fuoco in pensione; a Montecchio di Vallefoglia tra i fondatori del memorabile “Gioco tra i quartieri” di cui lui fu uno dei promotori; tra gli idraulici e i caldaisti di mezza provincia di cui ha fatto parte, trasmettendo il suo antico mestiere prima al fratello, titolare della Cab gas e poi al figlio Davide. Non ultimo resterà vivo tra gli amici del poeta dialettale Carlo Pagnini e tra i fanesi che sono stati dediti ad organizzare il Carnevale e a cui ha spesso dato una mano.

