VIDEO – Si tuffa nell’Adige per sfuggire alla polizia e viene inghiottito dal fiume – In corso la ricerca

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

VERONA, – Da poco prima delle 6:30, di mercoledì, i vigili del fuoco sono impegnati sul fiume Adige a Verona per la ricerca di una persona vista cadere all’interno del fiume. L’uomo per sfuggire ad un controllo sembrerebbe si sia buttato nel fiume, scomparendo poco dopo.

I vigili del fuoco hanno subito iniziato le ricerche, in supporto il nucleo sommozzatori di Vicenza e l’elicottero Drago 153 del reparto volo di Venezia, che a lungo a sorvolato il corso dell’Adige. Impiegati nelle ricerche dei vigili del fuoco i droni del nucleo regionale, squadre di terra, un gommone da rafting e una moto d’acqua. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo.

