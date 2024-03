Decreto Milleproroghe in gazzetta ufficiale

Spread the love

ASSUNZIONI E CONCORSI – Decreto Milleproroghe. Le misure di interesse del Comparto Sicurezza Difesa e Vigili del Fuoco

Assunzioni nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco

-proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore. In particolare previste dalle seguenti disposizioni:

-per l’anno 2020, l’anno 2021 , l’anno 2022 e, secondo la novella, l’anno 2023, dell’articolo 66 comma 9 bis del decreto legge n. 112 del 2008, in relazione alla cessazione del servizio verificatesi nell’anno 2019, nell’anno 2020, nell’anno 2021, e, secondo la novella, nell’anno 2022: si tratta di assunzioni turn over (dunque nei limiti del contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella del relativo personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, e per numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente);

-articolo 1, comma 662 della legge n. 197 del 2022: ha istituito un fondo destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali , di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con una dotazione di 90 milioni pe il 2023, 95 milioni per il 2024 sia per il 2025; ecc) autorizzando inoltre l’incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e vigili del fuoco (assicurando il principio di equiordinazione). Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento;

Proroga della validità della graduatoria di reclutamento di personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

-proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento per il grado di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario dello stesso Corpo. Parliamo della graduatoria approvata con Decreto n. 310 dell’11 giugno 2019;

Contributo a familiari di personale di forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti COVID 19

-autorizza l’utilizzo, anche per l’anno 2024, delle risorse non impiegate nel 2021. Tali risorse sono destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate il quale, impegnato nell’azione di contenimento , contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid – 19.

Compensi straordinari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nel periodo finale dell’emergenza da Covid 19

-si destinano risorse (circa 8,3 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco per il periodo compreso tra il 1 agosto 2021 al 31 marzo 2022, in cui si è protratta l’emergenza da Covid- 19