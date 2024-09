Spread the love

CASTELNUOVO. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato ieri, 24 settembre verso le 21.20, in uno dei depositi dell’azienda agricola Sapi. Ci troviamo in via Quattro Madonne a Montale: è qui che è stato lanciato l’allarme dopo che un magazzino colmo di farine per animali ha preso fuoco. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, da Modena e dal distaccamento di Vignola: un’operazione non facile, tanto che questa mattina il mangime stava ancora bruciando.

Grazie al supporto di un’escavatore che sta demolendo gran parte del magazzino e poi procederà allo svuotamento del materiale, i pompieri potranno spegnere definitivamente il rogo.In via Quattro Madonne sono intervenuti prontamente anche i carabinieri di Castelvetro per accertamenti. La natura dell’incendio è ancora da stabilire.

https://www.gazzettadimodena.it/modena/cronaca/2024/09/25/news/fiamme-nel-magazzino-agricolo-a-montale-vigili-del-fuoco-ancora-al-lavoro-1.100588976