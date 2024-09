Le ricette del FARO IN RETE

Spread the love

MARIA TERESA SANGIORGI

MARINATA DI PESCE IN VACANZA – Ingredienti

4 sogliole o del pesce a piacere – 1 bicchiere di aceto con aggiunta di mezzo bicchiere d’acqua oppure un bicchiere e mezzo di aceto di mele a piacere

10 foglie di salvia – 1 pugno di pinoli – 1 pugno di uvetta – 3 spicchi d’aglio

Sale q. b. – Olio evo q. b. – Prezzemolo/Pistacchi

Procedimento

Soffriggere il pesce in poco olio girandola una sola volta. Preparare la marinata facendo bollire l’aceto, la salvia, i pinoli e l’uvetta. Quando il liquido gorgoglia immergere il pesce e cuocere per un minuto. Travasare in un contenitore di vetro il tutto, lasciare in frigo per almeno una notte prima di servire. Decorare con il prezzemolo ed il pistacchio tritato.

Buon appetito!