Pensioni, l’allarme dell’Inps: sistema a rischio squilibrio con età media di 64,2 anni

L’istituto evidenzia le stridenti differenze domestiche: gli under 30 e le donne guadagnano meno, così come i residenti nel Sud Italia | IL VIDEO Intervista a Gabriele Fava, presidente Inps | Nel primo trimestre 2024 il fondo pensione batte il tfr. Ecco i migliori comparti per costruire una pensione di scorta

Il sistema previdenziale italiano è a rischio sostenibilità. Se il bilancio dell’Inps si è chiuso per il terzo anno in positivo e l’occupazione aumenta (i lavoratori iscritti all’Inps con almeno una settimana di contributi nel 2023 sono stati 26,6 milioni, oltre 1,08 milioni in più del 2019) l’età media della pensione superiore ai 64 anni, sommata alle dinamiche demografiche e inflazionistiche, crea problemi in prospettiva. Questa la foto scattata dal XII rapporto annuale sullo stato di salute del sistema pensionistico in Italia.

