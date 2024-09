Cina: Wsj, affonda in cantiere il nuovo sommergibile nucleare

Spread the love

oma, 27 settembre 2024 – Il nuovo sottomarino d’attacco a propulsione nucleare della Cina è affondato in primavera, rappresentando un duro colpo per uno dei programmi d’arma prioritari del Paese, hanno affermato funzionari statunitensi, lo scrive il Wall Street Journal.

L’episodio dell’affondamento del sommergibile nucleare cinese, che le autorità cinesi si sono affrettate a insabbiare e che non è stato precedentemente reso noto, è avvenuto in un cantiere navale vicino a Wuhan tra fine maggio e inizio giugno.

Ciò avviene mentre la Cina spinge per espandere la sua marina, compresa la flotta di sottomarini a propulsione nucleare. Il Pentagono ha definito la Cina come la sua principale “sfida di accelerazione” a lungo termine, e i funzionari statunitensi affermano che Pechino ha utilizzato pressioni politiche e militari per cercare di costringere Taiwan, un’isola governata separatamente che Pechino rivendica come parte del suo territorio. La Cina afferma che il suo obiettivo nel costruire un esercito di livello mondiale è quello di scoraggiare l’aggressione e salvaguardare i suoi interessi all’estero.

Cina: affondato il nuovo sottomarino a propulsione nucleare in costruzione, silenzio da Pechino (msn.com)