Interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio comasco

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

ntervento di soccorso tecnico ieri sera alle 19.40 per incidente stradale sulla vecchia strada Regina in comune di Cernobbio. I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono stati chiamati per una autovettura che, per cause in fase di accertamento, finiva fuori strada terminando la corso all’interno del compendio immobiliare di Villa D’Este. Il conducente lievemente ferito è stato soccorso dal 118. I VVF intervenuti con una squadra hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale

Intervento di soccorso tecnico urgente in Valbrona. SP 46 per smottamento di circa tre metri cubi causato dall’intensificarsi delle precipitazioni di questa sera. I vigili del fuoco hanno effettuato lo sgombero dei detriti e disgaggiato massi per completamento messa in sicurezza

Intervento di soccorso tecnico urgente ieri sera alle 22.30 circa in Albavilla via Brianza per incidente stradale. Coinvolti due veicoli, si segnalano due feriti – uno grave – i feriti sono stati trasportati all’Ospedle Sant’Anna