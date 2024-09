Affonda imbarcazione a largo di Montemarciano. Due persone salvate dai Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio, poco prima delle 16:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a circa mezzo miglio dalla costa di Montemarciano per soccorrere due persone cadute in acqua a seguito dell’affondamento dell’imbarcazione su cui stavano viaggiando.Le squadre del Nucleo Nautico e i Sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo i due naufraghi, che sono stati poi affidati al personale del 118 una volta rientrati a terra, per le necessarie cure mediche. Successivamente, è stato recuperato anche il relitto dell’imbarcazione.