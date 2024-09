“MATTEOTTI CHI? Un filo rosso lungo cento anni, ARTE per la MEMORIA” a Colleferro. 

Spread the love

Informiamo i Soci e i simpatizzanti che il 4 ottobre ci sarà l’inaugurazione dell’evento

Sabato 12 ottobre, i Soci e i simpatizzanti sono invitati a partecipare alla giornata dedicata al grande politico veneto Giacomo Matteotti, organizzata dall’Associazione dei Veneti a Roma in collaborazione con il Comune di Colleferro.

Durante la giornata del 12 ottobre, la nostra Associazione avrà l’onore di presentare il proprio contributo all’evento. Il nostro socio e noto pittore Arvedo Arvedi presenterà il suo quadro dedicato a Giacomo Matteotti, seguito da una presentazione storica sulla figura di Matteotti e sulla nostra Associazione a cura del Presidente Dott. Antonio Moretta.

Per permettere a tutti di partecipare comodamente e trascorrere insieme il 12 ottobre, abbiamo organizzato un servizio pullman andata e ritorno e prenotato un ristorante per il pranzo conviviale. Il costo complessivo, comprensivo di trasporto e pranzo, verrà comunicato nei prossimi giorni via email.

Siamo orgogliosi di essere stati invitati a questa importante manifestazione e di aver contribuito all’organizzazione dell’evento, insieme a molte altre realtà.

In allegato troverete le locandine dell’evento e un messaggio promozionale che vi invitiamo a condividere.

L’evento si terrà presso l’area espositiva, Corso Garibaldi n. 22, Colleferro.

Vi aspettiamo numerosi!

Il Segretario dell’Associazione Veneti a Roma

Alessandro Mistretta

Sede legale: Via U. Aldrovandi, 16 – 00197 Roma – Sede operativa: Viale Eritrea, 9, int.no B/6 – 00199 Roma – Cell Segreteria: 3347023086; Tel.: 068601291

Per versamento quota sociale annua 60 euro o donazioni:

Banca: Intesa San Paolo – IBAN: IT70C0306905036100000005401 – Causale: Quota associativa/donazione 2024 – Nome e Cognome

MESSAGGIO INERENTE AD ATTIVITA’ CULTURALI: I Vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto del d. lgs. 196/03 e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR. Grazie