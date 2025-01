ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 25/26

Spread the love

Lettera aperta agli studenti di terza media

L’età dei 13/14 anni lascia ricordi che restano vivi per tutta la vita. –

I primi innamoramenti segnano le emozioni, le prime esperienze incidono sul processo di crescita; così anno dopo anno si diventa adulti e bisogna essere sempre più autonomi e responsabili.

La scelta della scuola superiore è determinante per il futuro e per l’inserimento nella società civile: per questo desideriamo aiutarti con alcuni consigli:

Rifletti su quale indirizzo di studi (e futuro lavoro) ti senti più portato e affrontalo con impegno. Fai un programma di crescita intellettuale e personale senza dover imitare gli altri amici/che. Scegli la scuola in base alle tue inclinazioni e aspirazioni e non per seguire semplicemente qualche amico/a a cui ti senti legato: li potrai vedere comunque negli orari liberi. Prima di scegliere la “scuola superiore” vai a visitarla e chiedi di frequentare le lezioni senza impegno, per due o tre mattine, come “ospite-osservatore”….

Solo così potrai avere una reale opinione per una scelta consapevole.

Nella nostra SCUOLA potrai scegliere due indirizzi (unici sul territorio):

*LICEO DELLE SCIENZE UMANE PER LE ARTI DELLO SPETTACOLO (senza il latino)

con materie di Regia, Canto, Recitazione e Web Radio.

*ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO E SCUOLA DI VOLO (convenzionato ENAC)

Prima di decidere vieni a visitare l’Istituto paritario “S. Maria” e chiedi di frequentare per due o tre mattine: potrai provare i “simulatori di volo” oppure registrare una canzone con la tua voce, usare il microscopio professionale (alla scoperta dell’ infinitamente piccolo) e vivere tante altre esperienze con i nostri laboratori.

C’è la possibilità di prendere i nostri pulmini (scuola-bus) per il tragitto casa-scuola.

PRENDI APPUNTAMENTO IN ORARIO UFFICIO – TEL. 06/90627793 – 90627302

ISTITUTO PARITARIO “S. MARIA”

Via Ticino, 45/B MONTEROTONDO (ROMA)

In base ai posti disponibili le iscrizioni possono essere effettuate anche dopo il 10 febbraio ‘25

www.santamaria.it