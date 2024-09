Auto vola giù dal cavalcavia nel Barese: morti fidanzati di 21 e 24 anni. Addio a Francesco e Greta

Spread the love

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’auto a bordo della quale viaggiavano le vittime, una coppia di fidanzati, Francesco Castellaneta e Greta Francone, sarebbe volata giù da un cavalcavia per cause che sono ancora in via di accertamento.

L’impatto con l’asfalto non ha lasciato loro scampo e sarebbero deceduti sul colpo.

I due non sono originari di Cassano, fa sapere il sindaco del paese, Davide Del Re. Indagano i carabinieri, sul posto anche i vigili del fuoco.

https://www.statoquotidiano.it/30/09/2024/auto-vola-giu-dal-cavalcavia-nel-barese-morti-fidanzati-di-21-e-24-anni-addio-a-francesco-e-greta/1140476