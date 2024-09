VIDEO – Le inondazioni di Helene bloccano centinaia di residenti della Carolina del Nord mentre il bilancio delle vittime della tempesta raggiunge quota 95

Spread the love

• Almeno 95 morti in 6 stati: sono stati segnalati decessi in South Carolina, Georgia, Florida, North Carolina, Virginia e Tennessee. Almeno 36 persone sono morte in North Carolina, secondo i funzionari della contea e dello stato. Almeno 25 sono morti in South Carolina, tra cui due vigili del fuoco nella contea di Saluda, hanno affermato le autorità. In Georgia, almeno 17 persone sono morte, due delle quali uccise da un tornado ad Alamo, secondo un portavoce del governatore Brian Kemp. In Florida, almeno 11 persone sono morte, ha affermato sabato il governatore Ron DeSantis, tra cui diverse persone annegate nella contea di Pinellas. Due persone sono morte in Virginia, hanno affermato i funzionari domenica, e quattro decessi sono stati segnalati in Tennessee.

• Decine di denunce di persone scomparse presentate durante le interruzioni delle comunicazioni: i funzionari della contea di Buncombe, nella Carolina del Nord, dove sono morte almeno 30 persone, hanno ricevuto circa 600 denunce di persone scomparse tramite un modulo online, ha affermato domenica la responsabile della contea Avril Pinder. L’ex amministratore della FEMA Craig Fugate ha incoraggiato le persone a non perdere la speranza. Le comunicazioni interrotte e i propri cari irraggiungibili “non significano necessariamente che sia successo il peggio”, ha detto domenica alla CNN, aggiungendo che le persone saranno riunite una volta ripristinata la ricezione del cellulare e Internet. I partner delle telecomunicazioni dello stato hanno attivato il roaming per calamità su tutte le reti, il che significa che “qualsiasi telefono di qualsiasi operatore può accedere a qualsiasi rete per effettuare chiamate”, ha affermato il direttore della gestione delle emergenze dello stato William Ray.