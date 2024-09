Prende fuoco l’auto elettrica: “Siamo salvi per miracolo. Potevamo essere a bordo”

Spread the love

“Abbiano sentito un tremore e poi un’esplosione. siamo vivi per miracolo“. Sono le prme parole di Stefano Negro, proprietario della villetta dove è avvenuta l’esplosione di un’auto elettrica ieri mattina poco dopo le 8. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella villetta di via Saffi a Pantigliate da una famiglia composta da padre, madre e due figli. I quattro stavano per uscire di casa, ma improvvisamente la loro Fiat 500 elettrica, che era regolarmente parcheggiata nel box, ha preso fuoco ed è stata completamente divorata dalle fiamme. (IL GIORNO)

L’auto è andata completamente distrutta, molti danni anche al box, sul quale sono in corso verifiche per capire se sia agibile o meno. Rogo in un garage di una villetta di via Saffi a Pantigliate, in provincia di Milano, dove una Fiat 500 elettrica è andata a fuoco ed è stata completamente divorata dalle fiamme. (IL GIORNO)

Lo scoppio e il principio d’incendio conseguente hanno investito l’abitazione, che è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco intervenuti per la messa in sicurezza. «Questa mattina appena sentite le sirene dei vigili del fuoco sono andato subito sul posto, in via Saffi, per assicurarmi prima di tutto che non ci fossero feriti – dichiara il sindaco Lorenzo Miglioli -. (Il Cittadino)