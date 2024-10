Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLA MARCHE

FANO (PU) – I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 20:00 di ieri per un incidente stradale lungo la via Flaminia. Coinvolta un’autovettura ed una moto con a bordo due persone. Il conducente di quest’ultima è rimasto incastrato tra la vettura e un muro ed è stato liberato dalla squadra VVF di Fano. Entrambi i centauri sono stati affidati al personale 118 per le cure del caso. Intervenute due ambulanze ed i carabinieri per i rilievi.

Dal Comando di Pesaro Urbino