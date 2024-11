Tre auto in fiamme in via Cascino a Gorizia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Una decina di minuti dopo le 19.30 di ieri, giovedì 7 novembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra, un’autobotte e il funzionario di guardia in via Cascino a Gorizia per l’incendio di tre autovetture parcheggiate sotto un porticato con il tetto in legno.

I Vigili del fuoco sono entrati nell’andronae del palazzo e hanno spento le fiamme prima che si propagassero al legno del tetto.

Dopo aver spento l’incendio i soccorritori hanno iniziato le operazioni di raffreddamento dei veicoli andati a fuoco, hanno verificato con la termo camera che non vi fossero focolai nascosti nel legno del porticato e infine hanno controllato con gli appositi strumenti in dotazione che il caseggiato adiacente l’area interessata dal rogo non fosse stato invaso dai residui dei fumi prodotti dalla combustione. Le cause dell’incendio, che fortunatamente non ha coinvolto persone, son ora in corso di accertamento.